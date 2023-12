‘Jogo do Tigrinho’: influencer é suspeita de gastar R$ 23 milhões em dois meses

Na manhã desta segunda-feira (18), a Polícia Civil do Estado do Pará, através da Seccional Urbana do Comércio, deflagrou a Operação “Truque de Mestre”, para cumprir 12 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão contra pessoas investigadas por divulgar jogos de azar através das redes sociais.

Os envolvidos divulgavam jogos de azar (Fortunite Tiger ou jogo do tigrinho) no Estado do Pará, e movimentavam vultosa quantia financeira em dinheiro, enganando diversas vítimas. Segundo a polícia, as investigações iniciaram cerca de quatro meses atrás, quando diversas pessoas compareceram à Seccional Urbana do Comércio para denunciar os “influencers” que estavam captando vítimas para adentrar na plataforma dos jogos on-line.

Num dos casos, uma das vítimas investiu R$ 15 mil e chegou a lucrar o valor de R$400,000,00. Porém, na hora de sacar, fora bloqueado, e até o dinheiro investido foi perdido. Ao reclamar para um dos investigados, não retornou sua queixa e acabou ficando no prejuízo ao invés do lucro fácil.

Durante as investigações, segundo apurou a reportagem, somente uma das investigadas identificada como Noelle Maria de Araújo Lopes, em dois meses, movimentou o valor de R$23.000.000,00. Ela não foi encontrada pela polícia e está foragida. Noelle é empresária, influenciadora e proprietária da casa de swing “Palazzo Restô Club”. A mãe dela, contudo, acabou presa na operação. Ela foi identificada como Suzana Karla Melo de Araújo.

Em seu perfil nas redes sociais, é possível ver diversas menções ao jogo. Noelle, inclusive faria uma festa com várias artistas, inclusive o funkeiro ‘Poze do Rodo’ e o grupo paraense I love Pagode. A festa iria acontecer de 19 a 21 de dezembro.

Outro investigado, Gleison Pereira Soares, conhecido como ‘Mago das Unhas’, teria movimentado em três meses o valor de R$1.600.000,00, dinheiro oriundo do esquemas de jogos de azar, cassinos on-line, de acordo com a polícia.

Após obter tal vantagem, de acordo com as investigações, os investigados compravam casas, carros, terrenos, com o objetivo de “Lavar” o dinheiro ilícito, transformando-o em lícito.

Foram apreendidos vários veículos de luxo, entre eles, uma Mercedes, C180, Veículo Jeep Compass, veículo KWID, e duas motocicletas, pertencentes aos investigados.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2023/17:00:44

