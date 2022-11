Militar da FAB é morto em prédio anexo ao Ministério da Defesa

Fachada do Ministério da Defesa; Comando da Aeronáutica e Força Aérea Brasileira. – ( Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Um militar da Aeronáutica morreu na manhã deste sábado (19) após ser atingido por um tiro na cabeça em um prédio anexo ao Ministério da Defesa, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O tiro teria sido disparado por um colega de trabalho, também militar, segundo as primeiras investigações. Tanto a vítima quanto o suspeito tem 19 anos, informou o portal g1.

O caso foi registrado na Polícia Civil do Distrito Federal como homicídio, mas por se tratar de um “crime militar”, a Força Aérea Brasileira (FAB) deve conduzir a investigação. O ministério divulgou uma nota lamentando o ocorrido e informou que acompanha a investigação.

“É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido, na manhã deste sábado (19.11), no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB)”, diz a nota.

“O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea”, afirmou a pasta.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/11/2022/07:05:53

