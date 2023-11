Guarantã: Mãe e filhos dormem no mato para fugir de agressões; suspeito foi preso

Na noite de sexta-feira (17-11), uma ocorrência de violência doméstica foi registrada em Guarantã do Norte. Acionada via 190, a Polícia Militar respondeu a um chamado na Rua Ruropolis, onde uma mulher de 34 anos buscava ajuda.

A vítima relatou aos policiais que vinha sofrendo agressões constantes de seu companheiro de 60 anos. Para escapar das violências, na noite do dia 15, buscou abrigo no mato com seus dois filhos, de 8 e 7 anos. O motivo para não ter denunciado antes é por que ela é financeiramente dependente do agressor, uma situação que ele explorava para chantageá-la.

Os policiais encontraram a família na rua, as crianças descalças e assustadas, e a mulher com hematomas visíveis pelo corpo. A busca na residência revelou um cenário deplorável, com falta até de alimento adequado. O agressor, visivelmente alterado, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Fonte: Redação O Portal 163 / Jornal Folha do Progresso em 22/11/2023/11:39:55

