Jovem arromba casa, rouba e volta para estuprar criança de 10 anos

Na madrugada desta terça-feira (14), um jovem de 19 anos invadiu a casa de uma família e tentou estuprar uma criança de 10 anos, Em Manaus. A mãe da criança lutou com o criminoso e chegou a aplicar um golpe mata-leão nele. Com informações do Portal do Holanda.

A mulher contou a polícia que o suspeito arrombou o portão e entrou na casa por volta das 3h30, sem ninguém perceber. A família se mudou para o imóvel há 4 meses.

Ele roubou uma TV, um videogame e outros objetos de valor e por volta das 4h30, retornou para roubar uma caixa de som. Foi nesse momento que ele viu a menina dormindo e atacou passando a mão em suas partes íntimas. “Quando ela gritou, eu imediatamente pulei da cama, quando eu abri a porta ele já vinha saindo desesperado pelo corredor e eu me atraquei com ele”, relatou a mãe.

O pai da criança que estava em outro cômodo percebeu a situação e também lutou com o suspeito, mas o homem conseguiu se desvencilhar dos dois e fugiu.

O pai entrou no carro e perseguiu o suspeito. Ambos capturaram o rapaz e a mãe da menina o agarrou, aplicou um mata-leão. Revoltados, populares ao saberem da tentativa de estupro, o espancaram.

O jovem tem quatro passagens pela polícia por roubo e porte ilegal de arma. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente.

