Jovem de 17 anos é achado morto com facadas pelo corpo inteiro em Itaituba

Rapaz teve uma das orelhas cortadas pelo assassino

Logo nas primeiras horas desta sexta-feira (26), o corpo de um adolescente de dezessete anos foi achado sem vida em Itaituba, mesorregião do Sudoeste Paraense. O rapaz tinha perfurações e cortes feitos por facas no corpo inteiro, o que indica que ele foi assassinado. Até o momento, o que pode ter servido de motivação ao crime e desconhecido pelas autoridades.

O 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) confirmou que o corpo foi achado em um ramal do município, entre os bairros Wirland Freire e Maria Madalena. O corpo do rapaz foi achado por moradores da região, que viram o cadáver ao passarem pelo local, logo na margem da estrada de terra, e logo acionaram a Polícia Militar. Em seguida, a Polícia Civil foi ao local, bem como profissionais do Núcleo Avançado de Itaituba do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, que removeram o cadáver ao prédio da unidade.

O corpo do jovem estava cheio de perfurações de arma branca em várias partes, e ele teve ainda uma orelha arrancada pelos golpes de lâminas.

Informações preliminares colhidas pela PM dizem que o jovem morava no bairro Maria Madalena e trabalhava em uma fazenda. Os familiares do rapaz já foram avisados e vieram de uma comunidade na zona rural do município para falar com as autoridades e começar os preparativos fúnebres. Até o momento, não se sabe a motivação do crime e nenhum suspeito de envolvimento do caso foi identificado, mas a 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba já investiga o assassinato.

