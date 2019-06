Jovem de Novo Progresso morre em acidente no Mato Grosso; 2 feridos estão em hospital

(Fotos:Reprodução Rede Social) – Foi confirmado a morte da Jovem Progressense Elen de Souza Silva de 25 anos que estava na companhia de Rafael Domingos de 34 anos [endereço não confirmado]- os dois morreram em acidente no Mato Grosso.

Outras duas pessoas envolvidas no acidente estão hospitalizadas.

O Acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira(19), na BR-163, próximo a comunidade Castanhal no município de Itaúba no estado do Mato Grosso.

Os dois estavam em um Fiat Strada de cor branco, placa de Itaituba e acabaram se envolvendo em acidente com um Ford Escort de cor Vermelho placa de Santarém.

As outras vitimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital na cidade de Sinop (MT), sem identificação.

Acidente

Conforme o site Sónoticias divulgou a informação da perita Nayne Langieri, a colisão foi frontal. “Houve uma invasão de faixa, possivelmente, em uma tentativa de ultrapassagem da Eco Sport”.

O Strada ficou com a frente completamente destruída. O Ecosport também teve muitos danos na parte frontal. Ambos saíram da pista.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal em Sinop que aguarda documentação da Polícia Civil e a localização de familiares das vítimas.

