Jovem é executado em praça pública por motociclistas no Pará

O crime aconteceu no conjunto Tangarás, em frente a Paróquia de São Paulo VI. (Foto:| Reprodução)

O alvo foi João Vitor de Jesus Areas, conhecido como “malagueta” de 17 anos.

Costume antigo é ir para a pracinha, tomar um ar e jogar conversa fora com os amigos. Mas de uns tempos para cá, essa realidade se tornou muito distante. Moradores de Castanhal, no nordeste paraense, viveram momentos de correria e medo.

Na noite de segunda-feira (7), por volta das 23h uma troca de tiros causou a maior confusão. O alvo foi João Vitor de Jesus Areas, conhecido como “malagueta” de 17 anos. O crime aconteceu no conjunto Tangarás, em frente a Paróquia de São Paulo VI.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local, o jovem já estava morto e coberto com um lençol. Ninguém soube informar ao certo como o crime aconteceu. Mas que a vítima estava em uma moto Honda Pop de cor preta sem placa, que ao ser consultada, foi verificado que encontra-se com registro de roubo.

Ainda segundo a PM, uma dupla em uma motocicleta se aproximou da vítima e efetuou os disparos. Eles teriam fugido, e tiveram ainda o apoio de um carro.

Equipes da PM realizaram diligências, porém ninguém foi localizado. A polícia civil foi acionada para os procedimentos necessários.

Autor: Diário Online em terça-feira, 08/06/2021, 08:55

