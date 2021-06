Identificada mulher que morreu em acidente com carreta que dirigia na BR 163 no Pará

Mulher que morreu em acidente com carreta que dirigia na serra do Curuá, era moradora da cidade de Sorriso no Mato Grosso. (Foto:Rede Social)

A caminhoneira, que morreu vítima de acidente nesse último sábado (05), foi identificada como Carla Karina, ela conduzia uma carreta carregada com soja, quando se envolveu em um acidente, na BR-163, na serra do Curuá, próximo a Cachoeira da Serra, no Pará. Ela era moradora do município de Sorriso, Mato Grosso.

A caminhoneira Carla Karina, trabalhava para a empresa Rodo Viva, dirigia a carreta pela rodovia quando tombou. O corpo da motorista foi transladado para Sorriso (MT) onde foi sepultado no cemitério municipal.

