Jovem grávida de 7 meses é violentada sexualmente e morre no hospital em Marabá

(Foto:Reprodução) – Na madrugada desta terça-feira, 05, a jovem Franciele Araújo Lima, de 21 anos, grávida de sete meses, morreu ao por conta dos ferimentos causados por violência sexual, não resistindo após ficar um dia internada no Hospital Municipal de Marabá (HMM).

Segundo informações colhidas junto a profissionais da Unidade Regional de Marabá do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o acionamento para a remoção do corpo da jovem foi às 3h30, e no começo da manhã, ela passou pelos exames de necropsia.

Segundo o prontuário médico que chegou ao Instituo Médico Legal (IML), Franciele estava com prolapso retal, muito sangramento e dor abdominal. Provavelmente, ela teve um pedaço de madeira enfiado no ânus e pela vagina, teve os órgão internos perfurados e ainda teve um maxilar quebrado. A médica de plantão no CPC ainda analisava o corpo até o meio da manhã.

O abuso sexual contra a jovem teria ocorrido na madrugada de segunda-feira, em Itupiranga, município a 50 km de Marabá, onde Franciele morava. Ela primeiro foi atendida em um hospital de Itupiranga e depois, foi transferida para o HMM, onde morreu. Segundo informações de funcionários do hospital, o feto também morreu por conta das violências.

Fonte: O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...