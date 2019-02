Jovem suspeito de matar estudante brasileiro nos EUA é indiciado

Michal Roque, de 20 anos, teria assassinado João Souza, 19, no dormitório de umauniversidade em Nova York

estudante Michael Roque, de 20 anos, suspeito de matar a facadas o brasileiro João Souza, 19, foi indiciado pelo crime na última segunda-feira (14). O crime aconteceu na noite de 15 de abril, no dormitório da Universidade de Binghamton, em Nova York. As informações são da revista Veja.

Caso seja condenado, Roque pode ficar até 25 anos na prisão. Os investigadores ainda apuram a motivação do crime, que teria sido premeditado.

Imagens gravadas no corredor do prédio mostram um homem com características próximas ao do suspeito entrando no quarto de Souza, vestido com roupas pretas, máscara e luvas. Roque está detido e nega as acusações

Após o assassinato, a direção da universidade aumentou o número de câmeras de segurança no campus.

