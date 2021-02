Jovens fazem baile funk clandestino em cemitério e violam áreas memoriais; assista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A investigação será ampliada nos próximos dias. O comandante da Brigada Militar na cidade, Marcio Faccin, disse que não recebeu chamados na data do evento, mas que a festa será assunto da próxima reunião entre as forças de segurança de Pelotas.

A festa irregular foi realizada em uma área dos fundos do Cemitério dos Folhas, na Colônia São Pedro, distrito do Cerrito Alegre, em Pelotas. Segundo membros da comunidade católica que administra o local, eles não tinham conhecimento da realização da festa. Conforme moradores de casas vizinhas ao cemitério, o evento teria começado por volta da 1h em uma casa próxima ao cemitério.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram centenas de jovens, todos sem máscara, sem distanciamento, com música alta, movimentação de veículos e ingestão de bebidas alcoólicas ao lado dos túmulos.

Festa Funk em Cemitério de Pelotas Anunciada e balada Festa Funk, aconteceu dia 01 e para o espanto de todos, foi realizada no Cemitério da Comunidade São José, Colônia Ramos, no Cerrito Alegre, distrito de Pelotas. pic.twitter.com/zF0B2z0nQi

Um baile funk clandestino, realizado em um cemitério da zona rural do Rio Grande do Sul, na noite dessa segunda-feira (1º), está sendo investigado pela Polícia Civil. Os suspeitos chegaram e invadiram áreas memoriais.

