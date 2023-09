Justiça bloqueia quase R$ 32 milhões em bens de grupo de empresários envolvidos com esquema de madeira ilegal em MT

Madeira ilegal apreendida pela polícia na operação — Foto: Divulgação/ Rede Sociais

A denúncia é só uma parte do inquérito. O valor do dano ambiental causado pela organização criminosa passa de R$ 2.3 bilhões.

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores de quase R$ 32 milhões de 10 suspeitos por integrarem uma organização criminosa. O grupo vendia madeira ilegal, de acordo com as investigações.

Os alvos da operação policial seriam empresários e laranjas que atuam no ramo madeireiro e de transporte de cargas de madeira no estado.

A defesa dos empresários informou que não teve acesso ao teor da denúncia e que somente irá se manifestar depois disso ou apenas nos autos do processo. O g1 tentou contato com a defesa dos supostos laranjas envolvidos, mas, até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno.

Segundo a delegada Alessandra Saturino, essa denúncia é só uma parte do inquérito. O valor do dano ambiental causado pela organização criminosa passa de R$ 2.3 bilhões.

As medidas foram pedidas pela força-tarefa ambiental do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), que investigou a organização criminosa alvo de uma operação da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de 2017.

O grupo criminoso teria movimentado quase R$ 32 milhões entre 2017 e 2018, usando créditos criados de forma online para beneficiar empresas do ramo madeireiro e terceiros inserindo dados falsos nos sistemas de gestão do órgão ambiental.

Os investigados agora passam para a condição de denunciados e vão responder processo por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Fonte:Ianara Garcia, TV Centro América e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2023/17:41:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...