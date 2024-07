Justiça decreta prisão de ex-diretor da Petrobras Renato Duque, condenado a 98 anos

Renato Duque — Foto: Reprodução | A primeira pena contra Duque aconteceu em 2015, durante a 10ª fase da Lava Jato.Em março de 2020, Duque colocou tornozeleira eletrônica e deixou a prisão.

A Justiça Federal de Curitiba decretou nesta quinta-feira (18) a prisão do ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque. Segundo o documento, a qual o g1 teve acesso, Duque deve ser preso pela sentença condenatória transitada em julgado para o cumprimento de pena em regime fechado por 98 anos.

Em março de 2020, Duque colocou tornozeleira eletrônica e deixou a prisão no Paraná rumo ao Rio de Janeiro. Ele ficou preso por cinco anos após investigações e condenações da Lava Jato.

A primeira pena contra Duque aconteceu em 2015, durante a 10ª fase da Lava Jato. Ele foi condenado por associação criminosa. A pena para o ex-diretor foi de 20 anos 8 meses. À época, ele estava preso no Complexo Médico-Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em menos de um ano, ele foi mais uma vez condenado, agora por corrupção passiva e lavagem de dinheiro: 20 anos de prisão, três meses e 10 dias, incialmente, em regime fechado. A decisão aconteceu durante a 14ª fase da lava jato.

O então advogado e responsável pelo caso, Sergio Moro, afirmou que houve pagamento de propina a funcionários da petrolífera, com destinação de recursos para financiamento político.

Veja abaixo as outras condenações de Renato Duque na Lava Jato:

setembro de 2015: 20 anos e 8 meses por corrupção e lavagem de dinheiro;

março de 2016: 20 anos, 3 meses e 10 dias por corrupção e lavagem de dinheiro;

maio de 2016: 10 anos por corrupção;

março de 2017: 6 anos e 8 meses por corrupção;

junho de 2017: 5 anos e 4 meses por corrupção;

agosto de 2017: 10 anos por corrupção;

maio de 2018: 2 anos e 8 meses por corrupção;

novembro de 2018: 3 anos e 4 meses por corrupção;

fevereiro de 2020: 6 anos, 6 meses e 10 dias por corrupção e lavagem de dinheiro;

julho de 2020: 3 anos e 11 meses por corrupção;

fevereiro de 2021: 3 anos, 7 meses e 22 dias por lavagem de dinheiro;

abril de 2021: 3 anos, 6 meses e 23 dias por lavagem de dinheiro.

