Indígenas recebem serviços de cidadania em Trairão, no Pará

Povos indígenas — Foto: Agência Pará

Órgãos estimam que cerca de 400 indígenas sejam beneficiados com o projeto.

Um mutirão oferece a partir desta terça-feira (16), em Trairão, vários serviços de cidadania a indígenas da região do Tapajós, no Pará. A expectativa é que cerca de 400 indígenas das etnias Munduruku e Apiaká sejam atendidos.

A ação vai até esta quinta-feira (18) e é organizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

➡️ Os serviços ofertados são:

Atendimento assistencial: Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi);

Atendimento jurídico: Defensoria Pública da União (DPU), Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e Ministério Público Federal (MPF);

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF): Receita Federal e Secretaria de Estado de Justiça (Seju);

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico): secretarias municipais de Desenvolvimento e Assistência Social de Trairão e de Itaituba;

Cartão Nacional de Saúde (CNS): secretarias municipais de Saúde de Trairão e de Itaituba;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Seju;

Carteira de Identidade: Seju;

Registro civil: cartórios de Trairão e de Itaituba e Seju;

Ao todo, 13 órgãos públicos federais, estaduais e municipais vão atuar nas comunidades, com o suporte da Polícia Rodoviária Federal no reforço policial.

Na próxima quinta-feira (18), as ações ocorrerão na comunidade de Pimental, também na região do Tapajós.

