Justiça mantém prisão de advogados e policial militar por associação com organização criminosa no Mato Grosso

Advogados detidos na operação Gravatas (foto: reprodução)

A Justiça de Mato Grosso manteve a prisão preventiva de três advogados e um policial militar suspeitos de repassar informações a chefes de organizações criminosas. Eles foram detidos ontem (12) durante a Operação Gravatas deflagrada pela Polícia Civil em Cuiabá e Sinop.

Segundo a investigação, os advogados, com apoio de um policial militar, facilitavam a comunicação entre líderes criminosos presos e membros de uma organização criminosa, além de repassarem informações policiais.

Durante a operação, foram cumpridas prisões e buscas, com apreensão de cerca de R$ 100 mil em uma casa de luxo em Sinop.

Os advogados Hingritty Borges Mingotti e Tallis de Lara Evangelista tiveram suas prisões mantidas pela 7º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Já o advogado Roberto Luís de Oliveira, apontado como suposto chefe do esquema, e o policial militar Leonardo Qualio tiveram suas prisões preventivas mantidas pela Justiça de Sinop.

A advogada Jéssica Daiane Maróstica teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar, acompanhada de medidas cautelares.

Em nota, a Ordem dos Advogados (OAB) informou queacompanhou as buscas e prisões para garantir a observância das prerrogativas, sem acesso ao mérito dos processos. A Polícia Militar está investigando possíveis infrações disciplinares cometidas pelo agente.

As equipes também fizeram o levantamento do número de pessoas que a banca de advogados defendeu nos últimos dois anos, sendo que um dos advogados representou 205 clientes, dos quais 168 eram ligados a uma facção criminosa envolvida em tráfico de drogas, roubos e homicídios.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Bom dia MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2024/20:42:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...