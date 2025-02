Justiça suspende CNH de ex-panicat e determina ‘recolhimento domiciliar noturno’ após modelo ser presa por dirigir embriagada

Presa em Campinas por suspeita de dirigir embriagada, Ana Paula Leme participou do programa Pânico — Foto: Reprodução/Instagram

No ano passado, modelo se envolveu em confusão após dirigir embriagada e humilhar funcionária de loja. Nova detenção ocorreu na noite de quinta e ela foi solta ao passar por audiência de custódia.

A ex-panicat Ana Paula Leme, de 47 anos, vai responder em liberdade depois de ser flagrada dirigindo embriagada em Campinas (SP). No entanto, a Justiça determinou uma série de medidas cautelares, como a suspensão da CNH por 6 meses e o recolhimento domiciliar noturno.

Ana Paula Leme já havia sido condenada por embriaguez ao volante, resistência à prisão e desacato no ano passado, em episódio em que foi flagrada chutando um PM.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a audiência de custódia ocorreu nesta sexta-feira (31), e foi arbitrada fiança de R$ 1,5 mil para Ana Paula, que deverá ainda cumprir as seguintes medidas:

Comparecimento mensal em juízo par informar e justificar atividades;

Proibição de ausentar-se da Comarca enquanto tramitar o processo criminal;

Recolhimento domiciliar no período noturno

Suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor da indiciada, pelo prazo de 6 meses.

Ana Paula dirigia um Jeep Renegade pela Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, na Chácara Primavera, quando foi abordada na noite de quinta (30).

De acordo com a Polícia Militar, “a alteração da capacidade psicomotora ficou provada pela prova testemunhal”. Ela foi presa em flagrante e levada ao 1º Distrito Policial.

“As testemunhas são policiais militares que surpreenderam a imputada quando conduzindo o veículo […] com a capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de álcool”, detalhou o boletim de ocorrência.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ana Paula não pagou a quantia da fiança, mas foi liberada após passar por uma audiência de custódia.

A ex-panicat, que soma 185 mil seguidores em uma rede social, participou da 1ª edição do reality Casa Bonita, no Multishow, e foi eleita Miss Reef Brasil, além de ter participado do Concurso Sereias. Também manteve por um período uma conta em uma plataforma de venda de conteúdo adulto.

A defesa informou que deve comentar o caso após a conclusão dos trâmites da nova prisão.

Presa e condenada por desacato

No dia 20 de julho de 2024, Ana Paula Leme foi presa por embriaguez ao volante, desacato, ameaça e injúria no bairro do Cambuí. Primeiro, em uma loja de conveniência, ela teria humilhado uma funcionária a chamando de “vaca gorda”. A Polícia Militar foi chamada.

Depois, segundo os policiais, ela se envolveu em uma nova confusão ao discutir com dois agentes e chutar um deles na genitália. A cena foi registrada em um vídeo (assista acima). Tudo teria ocorrido depois que a ex-panicat apareceu dirigindo com sinais de que estava sob efeito de álcool.

Em outubro, ela foi condenada pelos crimes de embriaguez ao volante, resistência à prisão e desacato. Por ser ré primária, a pena imposta foi de um ano e três meses em regime aberto, além da perda do direito de dirigir por dois meses.

À época, em nota ao g1, a advogada da ex-panicat, Caroliny Chang Rodrigues, afirmou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça (TJ-SP) pedindo a absolvição da cliente “por entender que a condenação não se sustenta juridicamente”. Veja posicionamento completo nesta reportagem.

Fonte: g1 Campinas e Região e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/02/2025/09:03:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...