Ladrões aproveitam show e tentam roubar avião de cantora no Mato Grosso

A cantora sertaneja Lauana Prado, que está em alta devido ao grande sucesso da regravação da música “Escrito nas Estrelas”, gravou stories no Instagram informando que o avião que transportaria sua equipe quase foi arrombado. A artista estava em Confresa (a 1.116 km de Cuiabá) nesta segunda-feira (1°) onde participou de um show, quando, na hora de ir embora, foi surpreendida com a situação.

Apesar do susto, não há informações se algo foi levado. “Na hora que os comandantes foram dar um check-up geral na aeronave e a gente descobriu que tentaram arrombar o nosso avião. Já tinham ouvido falar disso? Eu nunca tinha visto falar nisso. Aqui, onde o avião estava, tem pouca segurança. Esse avião ficou muito vulnerável”, relatou.

Revoltada, a sertaneja ainda afirmou não entender o que a pessoa planejava arrombando a aeronave. “Arrombar carro no réveillon já é uma coisa terrível… engata o filtro. Mas e o avião, o que faz? Não vou nem dar adjetivos. O que esse queria arrombando esse avião? Dá vontade de pegar um ladrão desse e dar três tapas na cara dele”, continuou.

Diante do arrombamento, um outro avião foi dado a cantora. “Nossa outra aeronave já está aqui. Estamos colocando nossa bagagem”, informou.

