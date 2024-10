Laudo aponta que incêndio em shopping de Cuiabá foi causado por superaquecimento elétrico em loja

Incêndio no Shopping Popular de Cuiabá — Foto: Divulgação

Documento foi entregue à Polícia Civil nesta quarta-feira (09) e faz parte do inquérito que investiga as circunstâncias do incêndio.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) concluiu, nessa terça-feira (8), o laudo pericial sobre o incêndio de grandes proporções que destruiu a estrutura do Shopping Popular, em julho deste ano, em Cuiabá. O laudo apontou que o incêndio foi acidental e ocorreu devido a um superaquecimento elétrico no interior de um box, no piso inferior do shopping.

O incêndio atingiu o centro comercial no dia 15 de julho. Ainda na época do incêndio, a Prefeitura de Cuiabá cedeu o espaço do Complexo Dom Aquino, na capital, mas o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) foi contrário e no documento, o órgão comunicou que o complexo é de uso público e não pode ser usado para fins privados.

Para chegar à conclusão, os peritos recuperaram e analisaram as imagens de 14 gravadores e mais de 280 câmeras de segurança do sistema de vigilância. Além disso, foi verificado se os equipamentos eletrônicos da central de alarme de incêndio estavam operando corretamente antes do incêndio.

De acordo com a Politec, durante a análise, foi levado em consideração os projetos estruturais e elétricos para realizar o mapeamento completo do local.

Segundo o diretor geral da Politec, Jaime Trevizan, o documento foi entregue à Polícia Civil nesta quarta-feira (09) e faz parte do inquérito que investiga as circunstâncias do incêndio.

O incêndio

O incêndio de grande proporção atingiu o Shopping Popular em Cuiabá, na madrugada de segunda-feira (15). Imagens registradas por pessoas que transitavam pela região mostram o fogo e a destruição causada pelas chamas.

O vigia do local tentou conter as chamas iniciais, mas não conseguiu e acionou os bombeiros. Na manhã desta segunda-feira, equipes do Corpo de Bombeiros continuavam o combate às chamas.

Segundo a Polícia Civil, o fogo pode ter começado por meio de uma falha no sistema elétrico do prédio. Ainda de acordo com a polícia, foi pedido um exame técnico pericial do local, que será realizado após o encerramento total das atividades do Corpo de Bombeiro.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2024/07:53:58

