Festival BBQ Mix: maior churrasco do mundo é realizado em Cuiabá com show internacional e atrações nacionais

Neste ano, o evento proporcionará 35 estações disponíveis de carne para o público.

Para os amantes da boa gastronomia e música sertaneja, nesse sábado (12) é realizado o Festival BBQ Mix, reconhecido pelo Guinness World Records como o maior churrasco do mundo. O evento será realizado no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro (Acrimat), em Cuiabá, e contará com atrações nacionais, como Matheus e Kauan e Guilherme Benuto (confira a lista completa ao final da reportagem).

Neste ano, os amantes de churrasco poderão vivenciar uma experiência gastronômica única, já que o BBQ Mix proporcionará 35 estações disponíveis de carne para o público, onde diversos churrasqueiros mestres do Brasil vão servir cortes nobres de bovinos.

Para adquirir ingressos para os setores Arena BBQ, BBQ Maturatta e BBQ Único, basta visitar a Casa de Festas do Pantanal Shopping e fazer a compra dos bilhetes. Já se preferir comprar dentro de casa, os ingressos também estão sendo vendidos no site oficial do evento.

Para aqueles que preferem ir em grupo, o evento oferece bangalôs, que acomodam até 15 pessoas. Neles, o público terá acesso ao open bar com água, cerveja, energético, refrigerante, vodka, gin e whisky, além do open food com mais de 20 cortes de carne e acompanhamentos, serviço de garçom, e uma praça de alimentação exclusiva e coberta. Além disso, haverá acesso exclusivo ao evento e ao palco secundário com show especial. Os camarotes possuem estrutura semelhante, mas acomodam até 100 pessoas.

Os passaportes dos bangalôs e camarotes só podem ser comprados por meio do telefone: (65) 99983-1082.

Confira abaixo as atrações confirmadas para esta edição:

Matheus e Kauan

Guilherme e Benuto

Thiago e Samuel

Gabriel Costta

Mateus e Fabrício

Erick Jordan e Sâmi Rico

A atração internacional será o DJ norte-americano Sevenn, um dos grandes nomes da música eletrônica.

Reconhecimento mundial

Em 2020, o Festival BBQ Mix conquistou o título de maior churrasco do mundo no Guinness World Records ao servir o maior volume de carne grelhada em oito horas. Durante o evento em Goiânia (GO), foram entregues 23.456 porções. Na edição de 2022, o festival superou o próprio recorde, servindo mais de 52 mil porções de churrasco.

