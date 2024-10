Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, morre aos 31 anos na Argentina

Foto: Reprodução | O cantor foi encontrado morto no hotel CasaSur, localizado no bairro de Palermo, em Buenos Aires, após cair do terceiro andar do edifício. Liam Payne estava na Argentina desde o dia 4 de outubro para assistir ao show de seu ex-colega de banda Niall Horan.

O músico Liam Payne, de 31 anos, morreu nesta quarta-feira (16) em Buenos Aires, Argentina. Ele foi encontrado morto no hotel CasaSur, localizado no bairro de Palermo, após cair do terceiro andar do edifício.

De acordo com o jornal La Nacion, a polícia foi acionada para conter “um homem agressivo”, que poderia estar sob o efeito de drogas ou álcool. Pouco tempo depois, os oficiais confirmaram o falecimento de Payne. Segundo Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, a queda de cerca de 13 a 14 metros resultou em morte instantânea. “Às 17h04 [horário local], recebemos um alerta pelo 911 sobre uma pessoa no pátio interno do hotel CasaSur. Minutos depois, nossa equipe confirmou a morte deste homem, posteriormente identificado como membro de um grupo musical”, declarou Crescenti.

Horas antes da tragédia, vídeos e fotos foram publicados no perfil oficial do cantor no Snapchat, onde ele aparecia ao lado de sua namorada, Kate Cassidy, durante um café da manhã em um ambiente que parecia ser uma casa de campo. Ainda não se sabe quando os registros foram feitos. Em um dos vídeos, o cantor menciona o furacão Milton, que atingiu a Flórida em 9 de outubro.

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, estava na Argentina desde o dia 4 de outubro para assistir ao show de seu ex-colega de banda Niall Horan. O músico também cancelou, em 2023, shows que faria no Brasil e em outros países da América do Sul devido a uma “infecção renal grave”.

Payne deixa um filho, Bear, de 7 anos.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/19:49:58

