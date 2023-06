Lira se reúne com Lula na iminência de emplacar primeiro aliado na Esplanada

Foto: © Getty

Celso Sabino (União Brasil-PA) deverá entrar no lugar de Daniela Carneiro no Ministério do Turismo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reunirá na tarde desta sexta-feira (16) com o presidente Lula (PT) no Palácio do Alvorada. A reunião foi marcada de última hora, após cancelamento da agenda do petista em Rio Verde (GO) e ocorre na iminência de o presidente da Casa emplacar o seu primeiro aliado na Esplanada dos Ministérios.

A confirmação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para o lugar de Daniela Carneiro no Ministério do Turismo representará o ingresso prático de Lira no primeiro escalão do Executivo.

O presidente da Casa é o principal líder do centrão e foi o responsável pela base de apoio ao governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele tem feito declarações públicas criticando a articulação política do Executivo com os parlamentares.

Essa será a segunda reunião entre os dois políticos neste mês -o primeiro foi no último dia 5. Em entrevista à CNN Brasil, Lira afirmou que os dois trataram de uma “arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara e no Senado”.

O encontro ocorre também em meio a possibilidade de o PP entrar formalmente no governo federal. Aliados de Lula afirmam que as conversas nesta sexta-feira podem girar em torno disso.

Lira vem cobiçando o Ministério da Saúde, hoje chefiado por Nísia Trindade. Para tentar avançar nas negociações com o governo, aliados de Lira avaliam propor que o PP possa apadrinhar um ministro da Saúde que seja do setor, em vez de indicar diretamente um parlamentar para o comando da pasta.

O centrão quer que o Executivo abra espaço na Esplanada da para acomodar integrantes de legendas como PP, União Brasil e, ainda que incerto, o Republicanos.

Fonte: POR FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/20:16:05

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

