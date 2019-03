Luisa Possi publica foto nua, apenas com pantufas de unicórnio

Olha! Comprei uma pantufa de unicórnio”, escreveu Luiza Possi, 33, ao publicar uma foto nua usando apenas pantufas de unicórnio e segurando uma taça de champanhe.

A foto deixa à mostra uma tatuagem que a cantora tem próximo à região da vulva gerando comentários bem animados. “Jesus moça! Nem Michelangelo teria uma ideia dessas… e certamente… ele amaria… as pantufas”, escreveu um dos seguidores.

Já outro comentou: “Meu pai do céu”. “Faz duas horas que estou procurando uma pantufa de unicórnio. Ainda não achei”, brincou outro internauta.

A imagem da cantora também gerou comentários mais críticos: “Fico meio assim ao ver esse tipo de postagem… Tá certo que vc esta mostrando que a sua troca de hábitos e de rotina, te trouxeram resultados no seu físico, mas ate que ponto é legal isso? Na minha opinião isso já não é mais inventivo… Mas como cada um tem a sua opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo e vamos viver a vida cada um ao seu modo”, escreveu uma seguidora.

Formada em artes cênicas, Luiza Possi é noiva do diretor do Domingão do Faustão, Cris Gomes, com quem deve subir ao altar em janeiro de 2019. A cantora não tem problema em exibir suas curvas depois de ter passado por muitos altos e baixos com o seu corpo.

Cada vez mais, Luiza Possi vem publicando imagens que exaltam a sua beleza. Em março deste ano, a cantora publicou uma foto apenas de lingerie, com os dizeres: “Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida”.

Na mesma época, a cantora também usou as redes sociais para falar sobre a eliminação de 20 kg. Em entrevista à revista Quem, Luiza Possi afirmou que decidiu ser saudável com seu corpo. “Não estava triste porque estava gorda. Foi o contrário. Emagreci sim, de forma saudável, malhei muito e tal… Depois, fiquei passando umas angústias aí que não me davam vontade de comer. Aí eu sei que cheguei a um ponto de magreza que assustava as pessoas. Estava saudável, meus exames comprovavam, mas entendi que isso também me fazia mal. Eu tinha dor de angústia. Doía meu peito.”

SENSUALIDADE

No ano passado, a cantora Luiza Possi escolheu o surfista Gabriel Medina para protagonizar cenas de beijos e carícias -bem quentes- ao seu lado no clipe “Lembra”. A música fala de um casal apaixonado que, após se separar, ficam relembrando o relacionamento.

“Somos amigos e eu queria alguém com personalidade, alguém que inspirasse essa história de trazer lembranças que ficaram, que inspirasse paixão, vontade”, disse a cantora, na época. “E o Gabriel inspira muito as pessoas. Ele inspirou uma sensação de poder e de vitória no Brasil em relação ou surfe que não existia. E ele é carismático, é bonito, é meu amigo. Então, tinha a ver.”

Com informações da Folhapress.

