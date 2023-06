Lula diz que inflação vai diminuir ainda mais

Foto: © Reuters

“Eu disse para vocês que o preço da gasolina ia baixar, que o preço do diesel ia baixar, que o preço da carne ia baixar e que o preço de quase todos os alimentos iam baixar”, afirmou o presidente em evento para entrega de residências do Minha Casa Minha Vida em Abaetetuba (PA).

Às vésperas de reunião do Copom (Comitê de Política Energética) para definir a taxa de juros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (27) que a inflação seguirá em queda no país, contribuindo para a retomada do crescimento econômico.

“Eu disse para vocês que o preço da gasolina ia baixar, que o preço do diesel ia baixar, que o preço da carne ia baixar e que o preço de quase todos os alimentos iam baixar”, afirmou o presidente em evento para entrega de residências do Minha Casa Minha Vida em Abaetetuba (PA).

“E vão baixar mais ainda, e a gente vai diminuir a inflação e isso vai gerar mais emprego. Mais emprego gera mais salário e mais salário leva mais consumo”, continuou Lula, que, em outro evento em Belém, afirmou que “a inflação é a desgraça do povo pobre”.

A desaceleração das inflação nos últimos meses é usada pelo governo e aliados como um reforço na disputa com o Banco Central pela redução nas taxas de juros, também criticada por empresários e economistas.

Presente ao evento em Abaetetuba neste sábado, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) chegou a chamar a autoridade monetária de “resquício bolsonarista”.

Com contribuições de combustíveis e desaceleração do custo dos alimentos, o IPCA de maio fechou em 0,23%. O acumulado de 12 meses ficou em 3,94%, no décimo primeiro mês consecutivo de queda em relação ao mês anterior.

Mas, apesar de corte nas refinarias da Petrobras, o preço da gasolina foi pressionado este mês pelo início da vigência do novo modelo de cobrança do ICMS e deve subir novamente em julho com a retomada integral da cobrança de impostos federais, que haviam sido zerados pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

Esta semana, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o preço médio da gasolina no país ficou em R$ 5,40 por litro, R$ 0,17 a menos do que o pico do ano, em março, mas R$ 0,36 por litro do que na última semana de 2022.

Lula pediu paciência aos eleitores, dizendo que “as coisas não acontecem com a pressa que a gente quer”. “Tenho três anos e meio para consertar esse país e fazer o povo brasileiro voltar a sorrir outra vez, conquistar aquilo que está na Constituição.

Em Abaetetuba, o governo entregou 222 residências do Minha Casa Minha Vida, que estavam com obras paradas no governo anterior, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho. Lula prometeu retomar outras obras paradas e construir dois milhões de novas residências.

Na noite desta sexta (16), o governo publicou quatro portarias com as novas regras para o programa habitacional.

Nessa primeira etapa, poderão ser contratadas até 130 mil moradias em áreas urbanas. Os atos também estipulam que o valor desses imóveis, que podem ser casas ou apartamentos, vai variar de R$ 130 mil a R$ 170 mil.

As portarias também apresentam condições para as unidades habitacionais, que devem ter varandas -como Lula havia prometido-, pontos para ar-condicionado e espaço para bibliotecas no condomínio.

Fonte: POR FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/21:10:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...