Cresce o consumo do café durante a pandemia

(Fonte: Christoph/ Pixabay)- Ainda que a crise econômica, impulsionada pela pandemia da Covid-19, tenha atingido os mais diversos setores, o mesmo não se pode dizer sobre a indústria do café. Tanto é que, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o consumo da bebida cresceu 1,34% em 2020 se comparado com o ano anterior.

Para se ter uma ideia, apenas em março de 2020, a associação constatou um crescimento de 35% no consumo do grão nas casas dos brasileiros. Em números absolutos, o Brasil consumiu em todo o ano passado 21,2 milhões de sacas de 60 quilos.

Por conta disso, o país manteve a sua posição de segundo maior consumidor de café do mundo, cujo destaque também se deu na exportação.

E para o ano de 2021 a expectativa é a de que o mercado do café cresça quase 2% se comparado a 2020, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa.

Bom para todos

Para os pesquisadores, o aumento no consumo do café no ano passado e a previsão de crescimento em 2021 tem uma razão clara: a pandemia, que fez com que os brasileiros passassem mais tempo em casa.

E isso é um dado positivo tanto do ponto de vista do consumidor quanto do produtor. Por um lado, o alto consumo de café ajuda a aquecer o comércio adjacente de acessórios indispensáveis no preparo da bebida, com destaque para as cafeteiras, coadores de pano e o moedor de café manual, que otimiza o sabor e aroma do café em grãos.

Afinal, ainda que o café torrado e moído continue sendo o mais consumido, já que corresponde a 81,4% do faturamento, o café em grão está em segundo lugar e teve um ganho de mais de 10% na participação dos lucros no ano passado.

Por outro lado, esse aumento no consumo da bebida é um bom indicativo para empreendedores de cafeterias Brasil afora que podem ver nesse dado uma oportunidade de retornar ao mercado. Mas não sem focar na qualidade do grão.

Isso porque os dados também mostraram que o brasileiro está mais exigente com relação à qualidade do café. Tanto que, atualmente, a maioria dos apreciadores da bebida opta pelo café 100% arábica, conhecido como café gourmet, que tem sabor e aromas mais refinados e que leva o selo de qualidade da ABIC.

