Lula vence na Hungria, Rússia e Alemanha; Bolsonaro ganha na Venezuela e Nicarágua

A eleição no exterior para presidente do Brasil ocorreu em 141 cidades de 101 países, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste ano, mais de 697 mil eleitores fora do país estavam aptos a votar para o cargo. O total de votos válidos no segundo turno foi de 298.169.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu na Rússia do presidente Vladimir Putin, com quem o presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou em fevereiro deste ano, dias antes do início da guerra contra a Ucrânia. Ele obteve 66,67% dos votos (46, em números absolutos), contra 33,33% (23 votos) de Bolsonaro.

Lula venceu em todos os países da União Europeia, exceto na Grécia, em que Bolsonaro recebeu 242 dos votos (55,63%) contra 193 (44,37%) do presidente eleito.

A maior diferença percentual ocorreu na Hungria, país comandado pelo primeiro-ministro de extrema-direita Viktor Orbán. Lula alcançou 85,28% dos votos (481, em números absolutos), enquanto Bolsonaro recebeu apenas 83 (14,72%).

Na Alemanha, o presidente eleito recebeu 76,89% dos votos, um total de 13.387, enquanto Bolsonaro 23,11% ou 4.023 votos.

Na Venezuela, onde apenas seis pessoas participaram da eleição no segundo turno, Bolsonaro, derrotado na candidatura à reeleição, venceu com 100% dos votos. No total, o presidente ganhou em oito países da América do Sul, enquanto o petista venceu na Argentina, Uruguai e Colômbia.

Na Bolívia, Bolsonaro ganhou com 78,82% (1.165 votos), contra 21,18% (313 votos) de Lula.

Na Nicarágua, o atual presidente ganhou em uma disputa apertada com o petista: obteve 38 votos (52,78%) contra 34 (47,22%) de Lula. (Com informações da CNNBRASIL).

