Torneio de pesca em Sinop reúne mais de 400 participantes; R$ 100 mil em prêmios

O Torneio de Pesca esportiva com iscas artificiais aconteceu, ontem, na praia do Cortado, no rio Teles Pires. O torneio faz parte da programação oficial do Festeja Sinop, em comemoração ao aniversário do município. Segundo a prefeitura a competição reuniu mais de 400 participantes do município e de outras cidades.

Uma das equipes campeãs foi na categoria barco foi os ‘3 praças’, formada pelo advogado Luiz Henrique Pitombo e os empresários Marlon Morita e Lodovico Junior. Eles pescaram dois tucunarés e duas cachorras e somaram a maior premiação, ficando em 1º. A premiação foi de R$ 10 mil e um barco. Também foram premiados campeões nas demais categorias.

A premiação total do torneio girou em torno de R$ 100 mil, incluindo prêmios em dinheiro, barco e caiaque para os primeiros colocados das categorias, sorteio de moto e motores, premiação para o rei e a rainha do rio.

O torneio começou as 7h com a benção do Padre Beto da Catedral Sagrado Coração de Jesus. Em seguida, foram dadas as largadas para os barcos a motor e posteriormente aos caiaques. Assim como nas outras edições, todos os participantes precisaram ter as documentações necessárias regularizadas perante a Marinha, parceira do evento. O torneio também contou com a parceria Polícia Militar, secretaria de Saúde, SEMA, Corpo de Bombeiros e a Associação dos Hotéis de Sinop.

Fonte:Redação Só Notícias (foto: assessoria – atualizada 10:32h)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/17:49:30

