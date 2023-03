Mãe e filha morrem em acidente grave com carreta na BR 163 no PA

Jaleila e Sybelli Leite morreram após serem atingidas por carreta na BR-163, no sudoeste do Pará | (Foto:Reprodução)

Mulher seguia de moto com as duas filhas menores de idade quando elas foram atingidas pelo veículo de grande porte. Acidente ocorreu em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Nos últimos dias, as estradas no interior do Pará registraram diversos casos de acidentes graves que deixaram várias pessoas mortas. Somente na colisão entre uma carreta e um micro-ônibus, que ocorreu na PA-150 na manhã da última sexta-feira (24), 12 pessoas perderam a vida.

E na tarde do mesmo dia, outra colisão fatal acabou com duas mortes e uma pessoa ferida. As vítimas eram mãe e filha. Jaleila Leite, de 38 anos, e as filhas Sybelli Leite de Jesus, de 3 anos, e Jalicleia Leite, de idade não divulgada, trafegavam pela BR-163 em Itaituba, sudoeste do Pará, quando foram atingidas por uma carreta.

Sybelli não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Jaleila e Jacicleia foram socorridas e encaminhadas para atendimento no Hospital Municipal de Itaituba. A mãe das duas meninas morreu logo após dar entrada na unidade hospitalar. A outra sobrevivente foi atendida apenas com ferimentos leves e liberada pouco depois.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da carreta, que provocou a tragédia familiar, não prestou socorro e fugiu do local. Ele ainda não foi identificado.

A Polícia Civil do Pará informou que um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do acidente. Diligências são realizadas por equipes da Delegacia de Itaituba, com objetivo ouvir testemunhas e identificar o condutor da carreta.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 26/03/2023/09:11:10

