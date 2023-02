Mãe pede ajuda para encontrar adolescente que sumiu em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Relatos da mãe-DESAPARECEU ONTEM POR VOLTA DAS 22 HORAS A MENOR KAREN KAYLANE DE 12 ANOS…ESSA MENINA TEM PROBLEMAS COMPORTAMENTAL..FOI VISTA PELA ÚLTIMA VEZ NA AVENIDA BRASIL SENTIDO (JARDIM AMÉRICA EM NOVO PROGRESSO PARÁ….)SE ALGUÉM VIU …OU ESTÁ COM ESSA MENOR POR FAVOR PELO AMOR DE DEUS, ENTRE EM CONTATO COM A POLÍCIA MILITAR…E COM A FAMÍLIA PELO WHATZAPP 93 981153698.

