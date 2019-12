Mais de 10 pessoas são detidas em festa rave com álcool e drogas em MT

Entre os detidos, estavam dois adolescentes. A polícia encontrou várias porções de drogas.

Uma festa rave foi interrompida após a Polícia Militar encontrar vários jovens e adolescentes com bebidas alcoólicas e drogas em uma chácara no Bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, nesse sábado (30). Doze pessoas foram detidas, entre elas, dois adolescentes.

A polícia foi até a chácara após receber uma denúncia anônima. Ao chegar no local, alguns frequentadores da festa tentaram fugir, mas foram abordados, em seguida.

Um dos suspeitos tentou fugir com uma adolescente. Com eles, os policiais encontraram várias porções de drogas e mais de R$ 400 em dinheiro.

Além deles, outros jovens e adolescentes estavam com porções de drogas.

Todos eles, segundo a polícia, afirmaram ser usuários. No entanto, eles foram detidos por suspeita de tráfico de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, Kaled Nasser e Marcelo Lemos Nogueira eram os responsáveis pela festa. Os dois foram presos por tráfico e corrupção de menores, já que permitiram a entrada dos adolescentes.

Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

