Mais de 20 filhotes de leão são encontrados dentro de freezer

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do Meia Hora)

(Foto: Paloma Lobato)-Uma inspeção surpresa realizada em uma fazenda de caça resultou na apreensão de mais de 20 filhotes de leões e tigres. Os corpos dos animais estavam armazenados em um freezer. No local, também foram encontrados animais em situação de maus-tratos. O caso ocorreu em uma fazenda localizada na África do Sul.

You May Also Like