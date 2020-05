Mais R$ 79 milhões em créditos já foram liberados pelo Fundo Esperança no Pará

Desse total, já foram sacados cerca de R$ 45 milhões, para minimizar os impactos econômicos provocados pelo novo coronavírus

Micro e pequenos empresários paraenses já receberam mais de R$ 79 milhões em créditos, disponibilizados pelo programa Fundo Esperança, do governo do Pará. Desse total, já foram sacados cerca de R$ 45 milhões, segundo dados desta segunda-feira (11). Os valores foram liberados com o objetivo de minimizar os impactos econômicos provocados pelo novo coronavírus.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), gestora do Fundo Esperança, Adler Silveira, o programa está avançando e o dinheiro tem chegado à população, visando socorrer os negócios e garantir o emprego e a renda das pessoas, além da saúde financeira das empresas. “Isso é fundamental para que possamos sair dessa crise de saúde pública com menos impacto na economia do Estado”, avalia o secretário.

O Fundo é operacionalizado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). São R$ 200 milhões em créditos de até R$ 15 mil, com juros de 0,2%, carência de 60 dias e 36 meses de prazo para pagamento.

Com relação ao atendimento aos inscritos no programa, no período de 28 de março a 10 de maio, a Central de atendimento fez um total de 71.634 ligações, 54.107 das quais foram atendidas e 17.527 não atendidas. Por esse motivo, a equipe do Fundo Esperança reforça que os empresários inscritos, aptos a receber a linha de crédito, aguardem a ligação da Central de Atendimento pelo número (91) 3289-7550. Mais de 200 atendentes trabalham todos os dias da semana, das 8h às 20h para atender à demanda de cadastrados.

Por:Redação Integrada, com informações da Agência Pará

