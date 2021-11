Detran conclui sinalização viária em mais de 30 municípios e promete entregar de Novo Progresso até dezembro

Em menos de um ano, Detran conclui sinalização viária em mais de 30 municípios e rodovias (Foto:Divulgação)

Somente de maio de 2021 para cá, 14 rodovias estaduais receberam obras e serviços que tornam o trânsito mais seguro para pedestres e motoristas

Projeto Sinalização Viária por Todo o Pará, do Detran, garante as faixas de travessia para os pedestres, por exemplo.

Desde o início deste ano, o governo do Pará tem se esforçado para levar sinalização horizontal e vertical a todo o estado. Em menos de um ano, o projeto Sinalização Viária por Todo o Pará, executado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), já sinalizou mais de 30 localidades. Ao todo, desde maio, 17 municípios e 14 rodovias estaduais já tiveram as obras concluídas em diversas regiões.

Realizado em parceria com as prefeituras, o projeto já foi concluído em Mocajuba, Ulianópolis, Moju, Vigia de Nazaré, Itaituba, Igarapé-Miri, São Caetano de Odivelas, Curionópolis, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Bujaru, Dom Eliseu, Salinópolis, Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Trairão.

Também já estão sinalizados trechos das PA’s 154, 415, 151, 150, 253, 160, 124, 324, 140, 168, 263, 275, 287 e 252. “Essas obras estão garantindo mais segurança à população, tanto para pedestres como para os condutores, que agora podem transitar observando a direção e também os perigos da via”, explica o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

Atualmente, nove municípios estão com obras em andamento e até dezembro outras oito cidades devem estar com a sinalização totalmente concluída, entre eles, Bragança, Novo Progresso, Ponta de Pedras, Pacajá, Altamira, rodovia PA-136 (Castanhal/Curuçá/Marapanim) e Alça Viária.

Segundo o Detran, os municípios que já firmaram convênio com o órgão terão os serviços continuados no próximo ano.

Leidemar Oliveira (DETRAN) 10/11/2021 14h28

