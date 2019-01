Major da PM e mais 4 são presos em operação contra milícia que age em grilagem de terras no RJ

E nvie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Grilagem, construção, venda e locação ilegais de imóveis; Receptação de carga roubada; Posse e porte ilegal de arma; Extorsão de moradores e comerciantes, mediante cobrança de taxas referentes a ‘serviços’ prestados; Ocultação de bens adquiridos com os proventos das atividades ilícitas, por meio de ‘laranjas’; Falsificação de documentos; Pagamento de propina a agentes públicos; Agiotagem; Utilização de ligações clandestinas de água e energia; Uso da força como meio de intimidação e demonstração de poder, para manutenção do domínio territorial.

Beto Bomba, ainda de acordo com a denúncia, possuía informações privilegiadas sobre operações policiais realizadas nas localidades dominadas, sempre alertando seus subordinados com antecedência.

O major Ronald foi homenageado em 2004 pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que propôs moção de louvor. Um foragido, o Capitão Adriano, também recebeu a mesma comenda do filho do presidente um ano antes.

Uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira (22), cinco suspeitos de integrar uma milícia que age em grilagem de terras. Entre eles, está um major da PM e um tenente. Outras 8 pessoas são procuradas (veja lista abaixo).

