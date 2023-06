Maluco tenta queimar abelhas e destrói BMW em cidade do agro no MT

QUEIMANDO DINHEIRO – Corpo de Bombeiros confirmou que veículo destruído é uma BMW – (Foto: Reprodução)

Um luxuoso veículo BMW foi totalmente destruído por um incêndio “acidental” após uma tocha em chamas que era usada para exterminar uma colmeia de abelhas cair sobre o automóvel da marca alemã, cujos veículos variam de R$ 300 mil até R$ 1 milhão, dependendo do modelo e ano de fabricação. A ocorrência inusitada foi registrada no município de Sorriso (395 km de Cuiabá), na tarde desta quinta-feira (8).

Em entrevista ao site Só Notícias o capitão da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar, Daniel Alves Moura, informou que a tocha foi fabricada com uma camiseta e um cabo de vassoura. Ainda conforme Moura, a população local teria solicitado apoio da corporação para remoção das abelhas, mas a equipe não pôde ir naquele momento do chamado. “Orientamos que naquele horário a gente não fazia nenhum extermínio e nem a retirada das abelhas no local. Era um enxame voador, ou seja, ela precisava ficar totalmente parada para poder ser retirada, e mesmo assim eles retornaram várias ligações querendo que fossemos lá e nós explicamos outra vez”, declarou.

Após o primeiro contato, a corporação recebeu novo chamado, mas para controlar as chamas da BMW que acabou sendo incendiada pela tocha.

“A informação que chegou, é que usaram uma tocha. Eles pegaram um cabo de vassoura, enrolaram uma camiseta na ponta e colocaram fogo. Com o ataque, o pessoal saiu correndo e provavelmente a tocha caiu próxima ao carro e aconteceu a propagação do fogo”, emendou.

BMW

Um vídeo gravado por populares e publicado pelo perfil Nortão MT, no Instagram, mostra o veículo sendo consumido pelas chamas embaixo de uma arvore onde supostamente estaria o exame de abelha.

Nos comentários, há quem duvide de que o carro se seja realmente uma BMW, como também há quem tire sarro da situação afirmando que aquele era o único jeito de se pagar a tabela Fipe de um carro da marca alemã.

No entanto, o Corpo de Bombeiros confirmou ao FOLHAMAX que o veículo consumido pelo fogo, de fato é um BMW. Porém, não há informações sobre o modelo e ano de fabricação do carro, para poder estipular seu valor médio de preço no mercado.

Assista ao vídeo

