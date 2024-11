Manu Gavassi anuncia gravidez do primeiro filho

Many Gavassi está grávida de Julio Reis | Foto: Instagram/@manugavassi

Manu Gavassi vai ser mamãe! A cantora de 31 anos revelou que está grávida do primeiro filho, fruto da relação com o modelo Jullio Reis. Na publicação feita no Instagram, a ex-BBB ainda exibiu a barriguinha de gestação. “5 meses de (ainda mais) amor”, escreveu ela na legenda.

A postagem rapidamente repercutiu entre os amigos do casal. Meu Deus!!!! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô em choque! Viva! Muita saúde! Eu amo vocês”, comentou Bruna Marquezine. “Ah, quanta alegria”, afirmou Deborah Secco. “Como te amo, como amo você, como estou feliz”, disse Rafa Kalimann. “Que lindeza. Muita saúde e amor para vocês”, declarou a atriz Juliana Silveira.

O anúncio de Manu Gavassi veio poucos meses após a confirmação de seu noivado com Jullio Reis. Juntos há três anos, o casal costuma manter a discrição a vida pessoal.

Fonte: O Dia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/11/2024/10:51:43

