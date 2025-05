Marabá destina mais de R$ 630 mil ao Fundo Municipal de Cultura

(Foto: Reprodução) – Prefeito Toni Cunha e vice João Tatagiba assinaram o termo de implantação do fundo do Conselho de Políticas Culturais em evento na quarta-feira (30)

Para fechar o mês de comemorações do aniversário de 112 anos de Marabá, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) promoveu uma noite de celebração nesta quarta-feira, 30, na Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, com o lançamento do livro “Antologia Literária Marabá”, composto por 33 contos, crônicas e poemas que retratam as paisagens, os rios e a cultura marabaense. O prefeito Toni Cunha e o vice-prefeito João Tatagiba também estiveram presentes para participar, inclusive, da assinatura do termo de implantação do fundo do Conselho de Políticas Culturais.

Os organizadores da antologia foram os escritores Airton Souza e Glecia Sousa, que fizeram a seleção dos textos e a montagem do material para publicação. Airton conta que o objetivo principal era homenagear a cidade de Marabá.

“Nós fizemos isso há dez anos e a nossa ideia é continuar com esse projeto todos os anos, mostrando um pouco da produção literária de Marabá, da poesia, da prosa. E, sobretudo, para a gente repensar essa cidade de modo poético” Inclusive, é uma cidade que tem um nome ligado a uma poesia do Grande Gonçalves Dias, poema ‘Marabá’. Então a nossa ideia é não perder de foco essa ligação com a poesia e com a literatura, que essa cidade nasceu por conta disso também”, destaca.

Airton Souza, diretor de Cultura da Secult

O processo de montagem e publicação do livro durou três meses, incluindo o lançamento do edital para inscrição e chamamento dos autores, organização dos arquivos e a impressão, que aconteceu em São Paulo.

Glécia Souza, que também é a atual coordenadora da biblioteca, afirma que é um privilégio muito grande fazer parte desse momento. “Já foi um presente quando eu entrei na biblioteca e já recebi a incumbência de ficar responsável por organizar, por separar os textos dos que estavam se inscrevendo na antologia, para que a gente pudesse mandar para a equipe que iria fazer a seleção desses poemas. Foi um mês bem cheio, com uma vasta programação, mas que eu tive a oportunidade de fazer parte”, pontua.

Ela explica ainda que a maioria dos autores são novatos e que estão publicando em um livro pela primeira vez. “A gente fez questão de convidar esses que estão publicando pela primeira vez para fazer a leitura dos seus textos, justamente para mostrar essas caras novas que estão compondo o grupo de escritores da nossa cidade. Quem sabe isso aumente ainda mais, incentive”, revela.

Glecia Sousa, coord. Biblioteca Orlando Lobo

Um dos autores novatos dessa antologia literária é o médico Hugo Bartolomeu, que escreveu a poesia “O pequeno romance” assim que chegou à Marabá. “O meu poema trata basicamente da sensação de otimismo e da paixão que eu desenvolvi logo de cara quando cheguei aqui. Nesse poema eu acredito que eu consiga celebrar um pouco daquilo que eu tenho de Marabá dentro de mim que eu vou levar para o resto da minha vida”, expressa.

Franklin Hipólito é professor de Língua Portuguesa e conta que já participou de outras publicações como essa, inclusive nacionais. “É sempre uma alegria participar de antologias. Participar de uma antologia literária da minha cidade é uma alegria maior ainda, é uma emoção muito grande. Principalmente porque essa antologia está homenageando Marabá. Então eu estou muito orgulhoso, muito feliz e muito grato”, emocionou-se.

O livro também contou com autores mais experientes, como o escritor Bertin de Carmelita, que já tem tem cinco livros lançados e mais dois prontos para serem publicados. “Eu participei também da primeira que foi nos 100 anos e nós estamos participando novamente com o poema ‘Barqueiros Construtores de Marabá’, que fala sobre a carpintaria naval, sobre a história do início de Marabá, que é importante para resistir a nossa história, imortalizar de alguma forma e também uma forma de estar contribuindo com a cidade que tanto nos acolhe. É a forma de nos expressar, ou seja, também abraçar os que chegam e agradecer a cidade de Marabá”, frisa.

Bertin de Carmelita, escritor e autor das Antologias em homenagem à Marabá

Assinatura do Fundo do Conselho de Políticas Culturais

O segundo momento do evento foi marcado pela assinatura do termo de implantação do fundo do Conselho de Políticas Culturais. Segundo o prefeito Toni Cunha, agora a nossa cultura e os nossos fazedores de cultura poderão ter condições de difundir o município culturalmente.

“Pela primeira vez, a gente repassa um valor expressivo para o fundo da cultura de Marabá de R$ 637.000,00 que vai possibilitar o desenvolvimento constante de atividades culturais para que os poetas, escritores de um modo geral, pessoas que fazem cultura, façam arte, possam organizar seus eventos, suas atividades com maior facilidade”, garante.

O vice-prefeito João Tatagiba reforça que essa é uma iniciativa da gestão para que se possa criar uma melhor memória da nossa cultura. “Não tem como a história acontecer se não tiver memória. E a memória tem que ser registrada para que as gerações que vão chegando tenham o melhor conhecimento e saibam onde estão, saber como que aconteceu a cidade que mora, a cidade que acolheu, então essa é uma demonstração muito clara dessa nova gestão com a cultura de Marabá”, elucida.

Para o secretário de Cultura, Genival Crescêncio, a noite foi uma coroação ao mês de aniversário da cidade, o nosso prefeito municipal. “A partir de agora, nós vamos ter um fundo municipal com recurso para que a Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural possa usar esse recurso para desenvolver a política cultural no município dos mais variados segmentos”, declarou.

Cláudia Chini, presidente do Conselho de Políticos Culturais, destaca que essa é uma luta de anos e que agora podem construir essa representatividade dos segmentos de cultura.

“A gente já teve esse desafio, uma década para poder conseguir e nesse início de gestão, o atual gestor implementar esse fundo, ela vem com um significado muito grande pra nós, que é justamente a possibilidade do Conselho de Cultura, junto com a Secretaria de Cultura, poder construir essa representatividade dos segmentos de cultura. 50% vão ser editais, os outras 50% vão ser oficinas, cursos, para capacitar o nosso pessoal. Então a gente está tendo essa oportunidade de fazer um trabalho inclusivo, uma construção da política cultural de forma extremamente acessível”, informa.

Fonte:Vinícius Soares – Prefeitura de Marabá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/15:18:47

