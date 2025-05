Homem morre após usar remédio para disfunção erétil em festa do Dia do Trabalhador no MT

Remédio para disfunção sexual, a tadalafila. — Foto: Getty Images via BBC

Amigo da vítima informou que o homem fazia uso de “marca-passo” e havia confessado a ele ter ingerido o medicamento.

Um homem de 66 anos teve um mal súbito e morreu após usar comprimidos que tratam disfunção erétil, em São Pedro da Cipa, a 149 km de Cuiabá, nessa quinta-feira (1º).

O caso aconteceu por volta de 15h, durante a festa de São José Operário, conhecida como Festa do Trabalhador, na Gleba Pombal. Ele teve um mal súbito durante o baile enquanto dançava e equipes de saúde local tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso.

Às equipes, um amigo da vítima informou que o homem fazia uso de “marca-passo” e havia confessado a ele ter ingerido um medicamento para disfunção erétil antes do ocorrido, conhecido como Tadalafila.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Jaciara, a 142 km de Cuiabá, em que o médico plantonista confirmou o óbito.

2º remédio mais vendido do Brasil

Disponíveis nas farmácias sem a necessidade de apresentação de receita, os medicamentos que contêm a substância tadalafila estão entre os mais vendidos do país. Foram mais de 43 milhões de unidades comercializadas em 2023.

O Conselho Regional de Medicina, no entanto, alerta para os riscos do uso indiscriminado desses medicamentos.

“Se houver documentação que ele prescreve só para fazer exercícios, esse colega está incorrendo em falha ética, o que é passível de punição e não está seguindo nenhum protocolo, nenhuma norma de boas práticas médicas que demonstre que ele está fazendo o melhor pelo paciente dele”, afirma Joaquim Francisco de Almeida, coordenador da Câmara Técnica de Urologia do CREM.

Indicada para tratar disfunção erétil, a tadalafila está invadindo as academias de ginástica e caindo no gosto dos “marombas”. Isso porque eles estão tomando o medicamento como pré-treino devido a seu fator vasodilatador (dilata os vasos sanguíneos aumentando o fluxo de sangue e o transporte de oxigênio e nutrientes).

Uma pesquisa rápida na internet mostra que uma caixa do remédio varia entre R$ 7,57 e R$ 22,38 e buscas como ‘Tadalafila para treinar’ e ‘Tadalafia academia’ crescem no Google.

❌ É mito! Não há comprovação científica de que a substância ajude nos treinos de musculação.

