Marcos Braz se posiciona após o Flamengo conquistar a Supercopa do Brasil: “Nada mudou”

Marcos Braz comemora nas redes sociais o título da Supercopa do Brasil | Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Marcos Braz se manifestou nas redes sociais após a conquista da Supercopa pelo Rubro-Negro.

O Flamengo iniciou a temporada de 2025 com o pé direito ao conquistar o título da Supercopa diante do Botafogo por 3 a 1, com dois gols de Bruno Henrique e um de Luiz Araújo, no último domingo (2).

O Rubro-Negro foi dominante em campo, apresentando um futebol superior ao adversário. Diante disso, durante a coletiva de imprensa, o treinador do Alvinegro justificou o tempo de preparação para explicar a diferença técnica apresentada em campo.

Sem levar em consideração o que foi apresentado em campo, John Textor, mandatário do Botafogo, desdenhou sobre o título neste início de temporada, desmerecendo a conquista do adversário.

Mais um título para coleção

Após o apito final e a primeira taça do ano erguida em campo, através das redes sociais, o ex-vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, fez um vídeo em comemoração à conquista do Mais Querido.

Aparecendo fumando um charuto, assim como vazia quando comemorava os títulos quando era um dirigente do clube, Braz deixou a rivalidade política de lado e parabenizou o elenco e a gestão pela conquista.

Superioridade em campo

“Flamengo campeão gente! Não mudou nada não gente. Parabéns ao Filipe Luís, a todos os jogadores sem exceção e a nova diretoria. Vamos que vamos. Esse time e esse elenco merecem, é mais que merecedor. Estamos Juntos”, destacou.

Agora as atenções do Flamengo se voltam para o Campeonato Carioca, onde tem compromisso marcado para a próxima quarta-feira (5), às 19h, no Estádio do Sabiá, válido pela oitava rodada da competição.

Fonte: Bola vip e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/10:10:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...