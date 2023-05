Marido confessa que torturou e estrangulou esposa por vingança em Manaus

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda – Manaus/AM- Marcelo dos Santos Amaral, 30, preso por espancar e matar a própria esposa, Marlice Andrade da Silva, 39, estrangulada, confessou à polícia que cometeu o crime por vingança. O feminicídio ocorreu na comunidade Itaporanga, zona norte, na última segunda-feira (8).

Em depoimento, o homem disse que descobriu uma traição de Marlice e por isso, decidiu se vingar torturando a mesma. A vítima foi amarrada, amordaçada e estrangulada.

A delegada Marília Campelo, destaca que Marcelo já tinha perfil violento, era foragido da polícia e tinha um relacionamento com Marlice marcado por conflitos.

“Ele é uma pessoa que demonstra violência há muito anos, é contumaz no mundo crime e já tinha quatro passagens, duas por roubo e duas por porte ilegal de arma (…) O relacionamento dos dois era bastante conturbado, ele assume o crime, ele confessa”, diz a delegada Marília Campêlo.

Marcelo chegou a dizer à polícia que não tinha a intenção de matar Marlice, mas sim dar uma surra nela, porém, a versão não convenceu.

“Ontem ele assumiu o crime e mente ao dizer que não queria matar, mas apenas desmaiar a vítima. Ela estava com sinais claros de tortura, ela estava com mãos e pés amarrados, amordaçada, com várias lesões no rosto e além disso ela foi asfixiada. Não tinha como dizer que não queria matar”, enfatiza a delegada.

Marlice foi encontrada pelos vizinhos, que chegaram a ouvir os gritos dela ainda na madrugada, mas como o casal costumava ter discussões acaloradas com frequência, eles Pela manhã, ao perceberem que ela não havia saído de casa, decidiram entrar e acharam a vítima jogada em cima de um colchão, amarrada e com o rosto desfigurado de tantas pancadas.

Fonte Portal do Holanda * Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/05/2023/06:42:52

