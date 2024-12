Marido dá golpes de faca na cabeça de esposa grávida

Foto: Reprodução | Devido às agressões, ela levou quatro pontos, teve sangramento gestacional e precisou ser internada.

Uma mulher de 25 anos, grávida de cinco meses, foi esfaqueada na cabeça pelo companheiro, um homem de 30 anos, na noite deste sábado (28), em Nova Mutum (241 km de Cuiabá).

Conforme informações do boletim de ocorrências, o caso aconteceu por volta das 19 horas, em um conjunto de quitinetes localizado na Rua das Gardênias, bairro Lírios dos Campos. Quando os policiais chegaram no local, a vítima já havia sido resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Uma testemunha, que estava na quitinete, contou aos militares que a mulher deixou o filho dela, uma criança de 4 anos, sob seus cuidados após a agressão. Diante disso, o Conselho Tutelar foi acionado para dar suporte à criança.

Ao averiguar o local do crime, a polícia encontrou marcas de sangue na parede do corredor da quitinete.

Já no hospital, a mulher foi encontrada pelos militares, recebendo atendimento médico. Ela levou quatro pontos na cabeça devido ao golpe e, além disso, a equipe médica informou que a vítima sofreu um sangramento gestacional devido às agressões e ela teve que ficar internada.

O agressor continua foragido e o caso é conduzido pela Polícia Civil.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/14:56:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...