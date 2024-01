Jovens que completam 18 anos em 2024 já podem fazer o alistamento militar

Começou no dia 1° de janeiro o período de alistamento militar em todo o Brasil. Jovens do sexo masculino nascidos em 2006 e que, portanto, completam 18 anos até o final de 2024, devem fazer o alistamento até o dia 30 de junho. (foto:Reprodução)

Alistamento deve ser feito até o dia 30 de junho.

O procedimento é obrigatório e pode ser feito no site oficial da Diretoria de Serviço Militar. Para se alistar pelo site é necessário ter cadastro no portal gov.br.

A prioridade para o Exército é que seja feito o alistamento de forma online, exceto em casos especiais, como de pessoas sem acesso à internet ou por questões de saúde. Para se alistar é necessário apresentar a carteira de identidade com CPF ou certidão de nascimento, acompanhados do comprovante de endereço e de um endereço de e-mail válido.

Caso o jovem não possua o documento com foto e não consiga providenciar com antecedência, deve levar à Junta Militar certidão de nascimento e comprovante de residência. A Junta de Porto Alegre oferece computadores para os jovens realizarem o alistamento online. Após o cadastro, o jovem deve responder a questionário médico e imprimir seu Certificado de Alistamento (CAM). Ele também receberá um número de registro de alistamento (RA) e poderá verificar a data da sua apresentação na aba “Serviços”.

As juntas militares se encarregam do alistamento, regularização e emissão de documentos. Seleção, designação e dispensas ficam a cargo do Serviço Militar. Normalmente, as vagas dependem da necessidade dos quartéis.

A Lei do Serviço Militar estabelece que quem não se alista não pode se matricular em qualquer estabelecimento de ensino, obter passaporte ou prorrogar a validade do documento, ser empregado em empresas ou exercer cargo público, prestar concursos, obter carteira profissional e registro de diploma de profissões liberais, entre outros impedimentos.

Veja onde se alistar em Novo Progresso-PA

*Prefeitura municipal de Novo Progresso, na Rua Quinze de Novembro, nº 318 – Jardim Europa, Novo Progresso – PA, **Telefone: (93) 93 8429-3381

***Horário de funcionamento: das 07:00 ás 13 horas de Segunda a sexta.

