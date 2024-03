Marina Ruy Barbosa posa de biquíni em hotel de luxo com diárias de até R$ 40 mil

(fOTO: Reprodução/Instagram)- Atriz está de férias e compartilhou as primeiras fotos no local paradisíaco em seu Instagram.

De férias na paradisíaca Ilha de Canouan, no Caribe, Marina Ruy Barbosa escolheu um refúgio à altura da sua fama: o luxuoso Mandarin Oriental Canouan, onde as diárias podem chegar a R$ 40 mil. A atriz compartilhou fotos da viagem em seu Instagram e apostou em um biquíni branco, bem fininho.

As imagens revelam um verdadeiro paraíso, com suítes e vilas de design italiano, situadas ao longo da praia de Godahl. O resort, descrito como o “epítome do luxo praiano chique”, oferece aos seus hóspedes uma experiência de luxo.

Para quem busca relaxar, o resort oferece uma academia bem equipada, três quadras de tênis iluminadas, mountain bikes e passeios de barco. Já para os amantes da gastronomia, o resort conta com cinco restaurantes, incluindo o Lagoon Café, que serve buffet de café da manhã com itens à la carte.

A exclusividade do local é tanta que, em 2016, a Bloomberg o classificou como “o resort que bilionários iam para escapar dos milionários”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2024/12:02:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...