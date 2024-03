Companhia aérea oferece pacotes de sexo no avião por R$ 9 mil para realizar fetiches

(foto: Ilustrativa/Freepik)- Uma empresa monetizou o fetiche de fazer sexo no avião e está oferece voos particulares apenas para transar nas alturas.

O fetiche de fazer sexo no avião é tão popular que já existem empresas oferecendo pacotes de voos exclusivamente para isso. Uma companhia de Las Vegas, chamada Love Cloud, está comercializando passeios exclusivos para quem tem essa vontade. Fazer sexo no avião é considerado crime de ato obsceno e prevê detenção de três meses a um ano. Foi pensando nisso que a empresa aderiu o Mile High Club, termo americano para pessoas que gostam de realizar o fetiche em viagens aéreas.

São três modalidades, que variam de R$ 4,9 mil a R$ 9,3 mil por casal, em um voo de uma hora. Mas fica a dúvida: por que uma pessoa teria de fazer sexo isso no avião? De acordo com especialistas, o fetiche pode ter a ver com exibicionismo, que é quando a pessoa tem o objetivo claro de outras verem, ou mesmo com a adrenalina de poder ser pego no flagra.A empresa também conta com outros pacotes de atividades românticas no avião, como jantares e casamentos. O pacote sexual conta com um espaço acolchoado na aeronave, com travesseiro, champanhe, rosas, chocolates e uma limusine à disposição dos passageiros.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2024/12:03:50

