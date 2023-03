Evoney Fernandes é alvo da Operação ‘Tá no Grale’ após movimentar R$ 4,5 milhões em rifas ilegais

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da 1ª Delegacia de Palmas e da 2ª Delegacia Especializada de Repressão às Infrações de Menor Potencial Ofensivo (Deimpo), encerrou nesta sexta-feira, 24, a 1ª fase da Operação Tá no Grale, que apura a movimentação milionária de valores obtidos ilicitamente por meio de Rifas Digitais.

A modalidade criminosa consiste na realização de sorteios não autorizados pelos órgãos competentes, divulgando nas redes sociais dos envolvidos e captando recursos dos participantes de boa-fé. Os investigados se valeram do elevado número de seguidores que possuem nas redes sociais, para promover os sorteios, dentre eles, o humorista e cantor Evoney Fernandes Macedo. Além dele, também foram alvos Hitalon Bastos (Roberto) e Fábio Oliveira Neto.

Em um dos sorteios, o veículo modelo saveiro avaliado em R$ 90 mil permitiu a arrecadação de R$ 499 mil, um lucro de R$ 409 mil em um período de um mês. No período investigado, de maio de 2022 à fevereiro deste ano, os três investigados arrecadaram ilicitamente R$ 4.581.316,54.

Nesse período, os envolvidos adquiriram diversos veículos de luxo com o dinheiro proveniente da prática criminosa. Foram apreendidos, até o momento, quatro carros e uma moto, com avaliação estimada em R$ 640 mil e bloqueio bancário de valores de R$ 635 mil. Há mais um veículo avaliado em R$ 150 mil que está em poder de um dos investigados, que está fora da cidade, mas por meio de seu advogado, comprometeu-se a fazer a entrega espontânea do bem. Deste modo, perfazendo o montante de R$ 1.425.000,00 em indisponibilidade.

Durante a operação, chamou a atenção dos policiais que do total de trinta e seis sorteios realizados pelos investigados, doze não constam os números sorteados e nem ganhador, sendo a prática ilícita, pois não gera direito à exigência do participante, causando desestabilidade social.

Contravenção – Segundo o Delegado de Polícia Gustavo Henrique da Silva Andrade, nenhum dos investigados tinha autorização da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, do Ministério da Economia (Secap) para promover ou patrocinar sorteios por meio da referida plataforma digital. “A prática enquadra-se, inicialmente, no tipo contravencional intitulado ‘loteria não autorizada’, previsto no art. 51 da Lei das Contravenções Penais, sujeitando o seu autor a uma pena pecuniária”, disse.

O delegado Gustavo Henrique ressaltou a importância de a população denunciar esse tipo de prática. “As pessoas devem sempre verificar a regularidade dos sorteios em que participam e denunciar atividades suspeitas às autoridades competentes, evitando ser vítima de crimes como esse”.

A Operação Tá no Grale contou com a participação de policiais civis da 1ª Delegacia de Palmas e 2ª DEIMPO, além do apoio de equipes de outras delegacias especializadas da Polícia Civil.

Nota da assessoria de Evoney Fernandes – “Em relação a operação policial denominada “Tá no Grale”, bordão usado por EVONEY FERNANDES, informamos que ele está à inteira disposição de todas as autoridades investigativas para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Ao que se colhe, não se cuida de crime, visto que a investigação diz respeito à realização de rifas, o que, acaso confirmado, se enquadra na hipótese legal de contravenção penal.

Todos os bens de EVONEY FERNANDES foram adquiridos de forma lícita, são registrados em seu nome e declarados às autoridades competentes. Tão logo seja oportunizado o contraditório, os fatos serão devidamente esclarecidos. O artista se encontra no interior do Maranhão cumprindo agenda de shows normalmente. Estamos sempre à disposição”.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do site maranhaodeverdade.com.br em 28/03/2023/07:54:42

