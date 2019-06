Marta estreia mas Brasil sofre a virada para a Austrália na Copa do Mundo Feminina

(Foto:Reprodução) – Pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina, o Brasil entrou em campo contra a Austrália e, de virada, saiu derrotado por 3 a 2. O jogo contou com a volta de Marta, que deixou o seu na primeira etapa, mas o Brasil sentiu o nervosismo no segundo tempo e levou a virada.

Com o resultado, o Brasil ficou estacionado nos três pontos, junto com a própria Austrália e a Itália, que ainda joga na rodada. A Jamaica é a lanterna com nenhum ponto somado.

Amanhã, também pelo Grupo C, Itália e Jamaica entram em campo às 13h. Na próxima rodada, que acontece na terça-feira (18), o Brasil decide a vaga contra as italianas, às 16h. No mesmo horário, a Austrália encara as jamaicanas.

O primeiro tempo teve a Austrália tomando as ações do jogo, mas quem saiu na frente foi o Brasil. Aos 27 minutos, Marta abriu o placar de pênalti, e Cristiane ampliou de cabeça aos 38. No apagar das luzes, a Austrália ainda conseguiu diminuir com Foord.

Já na segunda etapa, as atletas brasileiras foram tomadas pelo nervosismo e não conseguiram segurar a pressão adversária. Por outro lado, as australianas conseguiram transformar a superioridade ofensiva em gols. Logarzo marcou o gol de empate, aos 12, e a zagueira Mônica fez contra aos 23 minutos para virar o jogo.

O jogo – Apesar da maior posse de bola das adversárias, quem abriu o placar foi o Brasil, de pênalti. A lateral direita Letícia Santos apareceu pelo meio e foi derrubada dentro da área. Na cobrança, Marta deslocou a goleira e marcou o seu primeiro no mundial.

A Austrália voltou a pressionar, mas quem balançou as redes mais uma vez foi a Seleção Brasileira. Tamires fez uma linda jogada pelo lado esquerdo e enfiou em profundidade para Debinha. A camisa 9 cruzou com perfeição para Cristiane, que subiu de cabeça para ampliar o marcador.

Já nos acréscimos, a zaga do Brasil vacilou e a Austrália diminuiu. Yallop fez o cruzamento pela esquerda, Logarzo deu uma casquinha de cabeça e Foord entrou completamente livre empurrando para o fundo do gol.

Na volta do intervalo, a Austrália seguiu em cima e não demorou para igualar o placar. Logarzo, aos 12, recebeu pelo lado direito e fez o cruzamento em direção ao gol. A bola passou por todas as jogadoras e morreu dentro da meta brasileira.

O Brasil tentava a resposta, mas a Austrália chegou à virada aos 23 minutos. Mônica tentou cortar o lançamento, mas desviou de cabeça e a bola entrou no cantinho, enganando a goleira Bárbara. A arbitragem ainda checou o lance, pois a atacante Kerr estava em posição irregular, porém interpretou que a australiana não teve participação direta na jogada.

O Brasil até tentou chegar com perigo atrás do gol de empate, mas o nervosismo atrapalhava a equipe de Vadão. Sem conseguir finalizar com precisão, as brasileiras não foram efetivas nas chegadas ao ataque e a partida terminou mesmo em 3 a 2.

Fonte:Gazeta Esportiva

