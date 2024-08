Médica é denunciada pelo Ministério Público pela morte de bebê em parto no hospital público de Parauapebas | PA

Hospital Municipal Geral de Parauapebas — Foto: Divulgação

Bebê teve a cabeça deslocada do corpo durante manobras irregulares, segundo a denúncia do MP.

A médica ginecologista que realizou um parto normal de forma indevida e causou a morte de um bebê, em Parauapebas, sudeste do Pará, foi denunciada pelo Ministério Público do Pará, por meio da promotoria de Justiça da cidade. As informações são de segunda-feira (26).

O caso ocorreu no dia 31 de janeiro de 2023, quando uma mulher, em trabalho de parto, deu entrada no Hospital Municipal Geral de Parauapebas, por volta das 10h. Os exames, apresentados à médica do plantão provavam, segundo a denúncia do MP, que o procedimento a ser realizado deveria ser cesárea, mas a profissional insistiu no parto normal, o que resultou na morte da criança, segundo consta nos autos do processo.

Devido às manobras inadequadas, o bebê teve a cabeça separada do corpo, o que causou uma fratura na clavícula esquerda.

Os fatos chegaram à promotora de justiça Magdalena Jaguar por meio de um inquérito policial, aberto após a denúncia da mãe da criança. Além do falecimento do bebê, a justiça também entendeu que a parturiente foi submetida à dor e traumas desnecessários.

Para o caso, a justiça prevê o crime de homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos de reclusão.

A produção do g1 procurou a Prefeitura de Parauapebas para mais informações sobre a médica, por se tratar de uma profissional do município, e aguarda retorno.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2024/07:25:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...