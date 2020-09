Médica sai da UTI, agradece a Deus por estar viva após 3 picadas de cobra em Mato Grosso

A médica Dieynne Saugo agradeceu, esta noite, através de sua rede social, as orações, apoio e carinho de milhares de mato-grossenses. Ela teve alta de UTI – conforme Só Notícias já informou – e está em unidade semi intensiva do Albert Einstein em São Paulo.

“A cobra me picou (foram 3 picadas) e quase me mandou pro céu! Fiquei 9 dias na UTI, conversei muito com Deus, melhorei minha intimidade com ele e quando pedi uma resposta para tudo isso que estou passando, ele me disse: “Fique em paz minha filha, ordenei uma equipe de anjos pra te salvar! Não se esqueça da sua missão e do seu propósito de vida! Siga firme e forte na FÉ!”, relatou Dieynne

“E assim eu sigo: alimentando minha fé e já agradecendo pela minha vitória porque em nome de Jesus eu já me sinto vitoriosa”, acrescentou. Ela agradeceu a todos pelo apoio, além da ‘maravilhosa’ equipe médica e pediu: “continuem orando por mim ! E, se possível, contribua com a vakinha para arrecadarmos fundos para o tratamento ! Se Deus é por nós, quem será contra nós. Deus abençoe cada um de vocês !”, concluiu. A meta é arrecadar R$ 300 mil e, até esta noite, haviam sido doados R$ 131 mil (clique aqui)

Após receber os primeiros socorros em hospital em Cuiabá, Dieynne foi levada a São Paulo e também foi diagnosticada com Covid. Na mensagem de hoje, ela não abordou o assunto. Na pousada não havia soro antiofídico, que só foi aplicado na capital (125 km de Nobres), ela passou por transfusão de sangue e foi necessária traqueostomia para respirar melhor porque 70% das vias aéreas estavam comprometidas.

Dieynne reside em Cuiabá.



