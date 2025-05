Foto: Reprodução | A jovem foi levada até a unidade de saúde pelo namorado, de 29 anos, que, segundo testemunhas, aparentava estar muito abalado.

Uma adolescente de 15 anos morreu na madrugada deste sábado (3), após dar entrada em um hospital de Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá, com um ferimento grave na cabeça, causado por um disparo de arma de fogo. Ele dizia aos médicos que salvassem a menina dele, que ele não saberia viver sem ela.

A Polícia Militar informou que a jovem foi levada até a unidade de saúde pelo namorado, um médico de 29 anos, que, segundo testemunhas, aparentava estar muito abalado.

A vítima foi atendida por uma equipe médica que tentou reanimá-la por cerca de 40 minutos, mas morreu na unidade. Ainda conforme testemunhas, ao constatar a morte da adolescente, o namorado da jovem ficou nervoso e tentou danificar alguns móveis do hospital, como janelas e portas.

A policia foi avisada, do ocorrido e de imediato se deslocou até o hospital para colher informações, mas o suspeito já havia se evadido do local, a policia está na captura do suspeito.

Está circulando nas redes sociais um vídeo, aonde aparece dentro de um carro o suspeito e duas garotas provavelmente uma seria a vítima, ouvindo som e o médico empunhando uma arma de fogo acompanhando o ritmo da música.

Médico é suspeito de matar namorada de 15 anos; em Guarantã do Norte (MT) Leia mais https://t.co/y2V4Bxj4q8 pic.twitter.com/tBQXcNISt9 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 4, 2025

Fonte: Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2025/01:43:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...