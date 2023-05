Médico preso por importunação sexual contra colega de trabalho é solto e afastado das funções

Médico Cláudio de Oliveira agarra colega de trabalho. Foto: Reprodução

O médico Cláudio de Oliveira, preso por importunar sexualmente uma colega de trabalho em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Adrianópolis, na região metropolitana de Curitiba (PR), foi solto na última sexta-feira (12).

Leia mais:Médico é preso ao ser gravado assediando enfermeira;Vídeo

Cláudio foi gravado por câmeras de segurança, na última quinta-feira (11), agarrando a vítima, enquanto ela demonstra resistir. A enfermeira disse que o médico tentou beijá-la na boca.

Na decisão, o juiz Paulo Antonio Fidalgo concedeu liberdade provisória ao médico e determinou a aplicação de medidas cautelares, entre elas a proibição de se aproximar da vítima e testemunhas, além da suspensão do exercício de função pública.

O médico tem outras 57 passagens pela polícia. Entre elas pelos crimes de homicídio, furto, assédio sexual e violência doméstica.

Um médico de 55 anos foi demitido e preso após ser gravado assediando uma enfermeira, de 23, em um posto de saúde do Paraná. Saiba mais em: https://t.co/aQ9p6W8iM3 pic.twitter.com/MCFyF7kux0 — O Tempo (@otempo) May 13, 2023

