Médicos fazem cirurgia para retirar enguia viva de 60cm e limão do corpo de paciente

Foto: Reprodução | Médicos removeram uma enguia viva de 60cm de comprimento do abdômen de um paciente. O animal começou a mastigar os intestinos do homem de 31 anos após ele inseri-lo pelo ânus para prazer sexual.

O paciente foi internado no Hospital Viet Duc, em Hanói (Vietnã), em 27 de julho, com dores abdominais excruciantes, segundo relato no “Vietnam News”.

“A enguia havia mordido o reto e o cólon do paciente para escapar para a cavidade abdominal”, disse Le Nhat Huy, vice-diretor do Departamento de Cirurgia Colorretal e Perineal.

Inicialmente, os médicos tentaram remover a enguia através do ânus do homem, mas algo bloqueava o caminho. A solução foi recorrer a uma cirurgia de emergência.

Ao abrir o paciente, os médicos encontraram a enguia, que ainda estava viva, e um limão, que o homem também havia inserido pelo ânus. Os dois foram removidos.

Após verificar se havia algum objeto estranho adicional escondido dentro do homem, os cirurgiões o costuraram. Os médicos também realizaram uma colostomia para evitar que matéria fecal passasse pelo corte feito pela mordida da enguia.

Médidos do Hospital Viet Duc já removeu mamadeiras, copos e brinquedos adultos do corpo de pacientes, mas este foi o primeiro caso envolvendo um animal vivo.

